Донской вуз закупает технику для получения арктического дизеля за 12 млн рублей

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова закупает оборудование для получения арктического дизтоплива. Судя по документам, опубликованным на портале Госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 12 млн рублей. Арктическое дизтопливо благодаря специальным условиям переработки не кристаллизуется при очень низких температурах, не ухудшая работу топливного насоса авто.