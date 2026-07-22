Перед уходом Сырскому приписали «наступление» ВСУ: Что говорят реальные данные с фронта

Только за первое полугодие 2026 года российские войска взяли под контроль 2226 квадратных километров территории. В июне, согласно приведённым данным, было занято около 260 квадратных километров, включая Константиновку. Авторы также напомнили, что к моменту перехода города под контроль ВС РФ было освобождено 133 населённых пункта.