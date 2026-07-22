В Перми объявили набор волонтёров для очистки реки Мулянки от нефтепродуктов

Для удобства участников организуют две смены: с 9:00 до 13:30 и с 13:30 до 18:00. Также будет работать бесплатный трансфер от остановки «Гознак» до парка и обратно. Автобусы отправятся в 8:20 и 13:20, обратные рейсы запланированы на 14:00 и 18:00.