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Полицейские спасли пенсионерку с деменцией, увязшую в болоте

Женщина ушла из дома 21 июля и не вернулась.

В Нижнем Новгороде полицейские разыскали местную жительницу с деменцией, которая ушла из дома и пропала. Пенсионерку обнаружили увязшей в болоте, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

22 июля отделение полиции обратились родственники 69-летней жительницы Московского района. По их словам, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Беспокойство вызвало и то, что у женщины деменция, поэтому длительное нахождение на улице несет угрозу ее жизни и здоровью.

Вечером 22 июля в ходе поисковой операции двое сотрудников правоохранительных органов, ведя поиски на закрепленном за ними участке, обнаружили пенсионерку. Женщина откликнулась на их зов. Как оказалось, потерявшаяся находилась в болотистой местности, застряв по грудь в трясине.

Сбросив куртку, один из спасителей зашел в воду и вытащил женщину, после чего на руках отнес в безопасное место. После спасения пенсионерку передали семье.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские ученые нашли способ замедлить болезнь Альцгеймера.