Полицейские спасли пенсионерку с деменцией, увязшую в болоте

22 июля отделение полиции обратились родственники 69-летней жительницы Московского района. По их словам, пенсионерка ушла из дома 21 июля и не вернулась. Беспокойство вызвало и то, что у женщины деменция, поэтому длительное нахождение на улице несет угрозу ее жизни и здоровью.