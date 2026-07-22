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В удмуртском селе Рябово отремонтируют местную школу

Планируется, что в обновленное здание дети вернутся уже в новом учебном году.

Рябовскую школу отремонтируют в Удмуртской Республике по национальному проекту «Молодёжь и дети». Планируется, что уже в новом учебном году дети вернутся в обновленное здание, сообщили в администрации Увинского района.

Специалисты проводят демонтажные работы, а также выполняют стяжку полов и выравнивают стены. Также они монтируют кровельное ограждение, прокладывают системы отопления и водоотведения. Параллельно мастера устанавливают подоконники, собирают подвесные потолки и возводят входные группы.

В обновленной школе почти каждый класс оснастят интерактивными досками, помещения оформят в едином современном стиле, а прилегающую территорию благоустроят. Всего в Удмуртии в этом году начался ремонт 11 школ. Работы в шести из них планируют завершить до конца года.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.