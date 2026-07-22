В удмуртском селе Рябово отремонтируют местную школу

В обновленной школе почти каждый класс оснастят интерактивными досками, помещения оформят в едином современном стиле, а прилегающую территорию благоустроят. Всего в Удмуртии в этом году начался ремонт 11 школ. Работы в шести из них планируют завершить до конца года.