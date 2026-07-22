«Захочет преподавать в ГИТИСе»: Цыганова оценила желание Мути стать россиянкой

Певица Вика Цыганова оценила желание итальянской актрисы Орнеллы Мути получить гражданство РФ. Однако артистка считает, что перед этим ей стоит уточнить свою позицию по политическим вопросам и доказать, что она собирается получить гражданство не для того, чтобы уходить от налогов на родине.
— Орнелла Мути ничего плохого для России не делала. Если у нее хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет? — отметила артистка.
Цыганова отметила, что стремление Мути переехать в Россию вполне объяснимо. Она пояснила, что актриса могла принять такое решение, чтобы спокойно провести старость в комфортных условиях, которые предлагает страна. Тем не менее Цыганова все же призывает ее высказаться о ситуации в стране, и о ее культуре.
— Может, она захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, воспитывать артистов. Мне кажется, человека с позицией вполне можно пригласить. А если это все лицемерие и лукавство, то нам своих хватает таких, — приводит слова Цыгановой «Газета.ру».
Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, в среду, 22 июля, рассказала в беседе с журналистами, что они с матерью намерены получить российское гражданство. Она также подчеркнула, что ни она, ни ее мать еще ни разу не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию.
В июле Ривелли публично вступилась за мать после критики, связанной с ее поездками в Россию и участием в благотворительном мероприятии с президентом РФ Владимиром Путиным. В социальных сетях она написала, что гордится тем, что наполовину русская.