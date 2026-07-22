«Захочет преподавать в ГИТИСе»: Цыганова оценила желание Мути стать россиянкой

Цыганова отметила, что стремление Мути переехать в Россию вполне объяснимо. Она пояснила, что актриса могла принять такое решение, чтобы спокойно провести старость в комфортных условиях, которые предлагает страна. Тем не менее Цыганова все же призывает ее высказаться о ситуации в стране, и о ее культуре.