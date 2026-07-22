В России расширили перечень редких заболеваний

Теперь в список орфанных заболеваний входят 304 наименования. В новой редакции появился редкий синдром Рафика. Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характер.