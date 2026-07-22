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В России расширили перечень редких заболеваний

РИА Новости: Минздрав России расширил перечень редких заболеваний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило перечень орфанных заболеваний, добавив в него синдром Рафика, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь в список орфанных заболеваний входят 304 наименования. В новой редакции появился редкий синдром Рафика. Это наследственное заболевание характеризуется различными нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития, ожирением, сниженным мышечным тонусом. Оно проявляется в младенчестве, а лечение носит симптоматический характер.

В июне Минздрав добавил в этот перечень фиброматоз десмоидного типа (редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани) и первичную эритромелалгию (редкое генетическое или идиопатическое заболевание, характеризующееся приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей).

Расширение перечня орфанных заболеваний улучшает диагностику болезней и упрощает процесс регистрации препаратов.