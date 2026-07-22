Какое наказание грозит владельцу собаки, напавшей на внука Донцовой: ответ юриста

Эксперт подчеркнула, что хозяин несет полную ответственность за своего питомца. Он обязан возместить все расходы на лечение, а также компенсировать моральный вред. В разговоре с «Абзацем» Нечаева пояснила, что в таких случаях применяются те же статьи Уголовного кодекса, что и при обычной драке.