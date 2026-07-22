Какое наказание грозит владельцу собаки, напавшей на внука Донцовой: ответ юриста

Владельцу собаки, которая напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, грозит до восьми лет тюремного заключения. Такое наказание предусмотрено по статье 111 УК РФ, если травмы ребенка будут признаны тяжкими. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила юрист Екатерина Нечаева.
Эксперт подчеркнула, что хозяин несет полную ответственность за своего питомца. Он обязан возместить все расходы на лечение, а также компенсировать моральный вред. В разговоре с «Абзацем» Нечаева пояснила, что в таких случаях применяются те же статьи Уголовного кодекса, что и при обычной драке.
По словам юриста, все зависит от степени тяжести нанесенного вреда здоровью. Если повреждения квалифицируют как легкие, будет действовать статья 115 УК РФ, если как средней тяжести — статья 112. В случае, когда вред признают тяжким, например опасным для жизни, ответственность наступает по статье 111 УК РФ.
Напомним, что инцидент произошел в подмосковной деревне Дубцы. По словам Дарьи Донцовой, ее внук играл у ворот, когда на него набросилась соседская собака породы акита-ину. Пса, который был без намордника, выгуливал хозяин.
Писательница рассказала, что мужчина не пытался остановить животное, и мальчика спас случайный прохожий. Ребенок сейчас находится в больнице, ему зашили раны. Как отметила Донцова, он сильно напуган, боится незнакомых людей и отказывается от еды.