В музее-усадьбе Ивана Павлова в Рязани пройдет экскурсия о детстве ученого

Программа адресована школьникам старших классов и студентам, а также всем, кто интересуется личностью первого российского нобелевского лауреата. Экскурсовод расскажет о том, как прошли детские годы будущего физиолога, в чем заключались его первые успехи, какие увлечения захватывали его в юности. Гости узнают о повседневной жизни семьи священнослужителя, ее радостях и заботах, а также о том, как в этих условиях формировался характер мальчика, которому суждено было стать великим ученым.