В музее-усадьбе Ивана Павлова в Рязани пройдет экскурсия о детстве ученого

Экскурсионная программа «Здесь жизнь наметилась вчерне» состоится 23 июля в музее-усадьбе И. П. Павлова в историческом центре Рязани. Приобрести билеты на мероприятие можно по программе «Пушкинская карта» национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Рязанской области.
Программа адресована школьникам старших классов и студентам, а также всем, кто интересуется личностью первого российского нобелевского лауреата. Экскурсовод расскажет о том, как прошли детские годы будущего физиолога, в чем заключались его первые успехи, какие увлечения захватывали его в юности. Гости узнают о повседневной жизни семьи священнослужителя, ее радостях и заботах, а также о том, как в этих условиях формировался характер мальчика, которому суждено было стать великим ученым.
В ходе программы посетители увидят подлинные музейные экспонаты: старинные книги с пометками, семейные фотографии, чернильные приборы, а также воссозданную химическую лабораторию и зоологический музей юного Павлова. Эти предметы позволяют прикоснуться к эпохе и прочувствовать атмосферу провинциальной России конца XIX века. Записаться на мероприятие можно по телефону: +7 (491) 225−40−72.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.