Отключение света и газа в Волгограде и области 23 июля

Жители домов в шести районах Волгограда останутся без света 23 июля.
В Ворошиловском районе 08:00−17:00.
ул. Вишневского,
ул. Калиновская,
ул. Каргопольская,
ул. Купавинская,
ул. Куприна,
ул. Паши Ангелиной,
ул. Рублева,
ул. Тирольская,
ул. Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86−96, 102, 104, 112а, 112, 114−128,
СНТ Прогресс и Спартак.
В Дзержинском районе 09:00−17:00.
пр. Жукова, 83, 83/1, 83/2, 85,
ул. Карла Либкнехта, 21, 21а,
ул. Полоненко, 1, 2, 2а, 3,
ул. Твардовского, 3, 5, 9, 19.
В Красноармейском районе 09:00−17:00.
ул. Лесобазовская, 1−27,
ул. Марата, 2−20,
ул. Минская, 211−249, 234−240,
ул. Руставели, 1−23, 2−24,
ул. Симферопольская, 251−255, 230−236.
В Красноармейском районе 09:00−17:00.
ул. Лесобазовская, 1−27,
ул. Марата, 2−20,
ул. Минская, 211−249, 234−240,
ул. Руставели, 1−23, 2−24,
ул. Симферопольская, 251−255, 230−236.
В Краснооктябрьском районе 09:00−17:00.
пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4−14, 15, 15б, 15а,
ул. Лермонтова, 5−19.
пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, 23−29,
ул. 2-я Лермонтова, 2−20, 2а, 1а, 1б,
ул. Мамаевская, 23−41, 26−42,
ул. Мичурина, 35−61, 63а-75, 68а-76, 63, 64, 66, 66а,
ул. Просторная, 3−15, 18/1, 18/3, 17а-23, 4−28, 18/4,
ул. Ушинского, 1−13,
ул. Чайковского, 1−65, 35а, 2а, 2−66,
08:30−17:00.
пер. Вогульский, 15, 17, 19а,
ул. Западная, 6−10, 5−11,
ул. Заполярная, 3−9, 14, 16,
ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а,
ул. Кольская, 16,
ул. Мичурин сад, 1−5,
ул. Новинская, 6−12, 7−13,
ул. Руднева, 22а, 90−102, 95−113, 109а,
ул. Южная, 4−8, 1−7.
В Советском районе 09:00−17:00.
ул. Дж. Джабаева, 44/8а, 44/10, 44/11,
пер. Ольховский, 2−6,
ул. Палиашвили, 1−55, 1а.
В Тракторозаводском районе 09:00−17:00.
ул. Ломоносова, 2−8, 8а,
пер. Ломоносова, 2−6, 2а,
ул. Мценская, 2−10, 3−9,
ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26,
ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14, ул. Шатурская, 3−15, 15а,
ул. Электрогорская, 6−10,
ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.
Газа не будет:
08:00 23 июля — 08:00 24 июля, ст. Аржановская Алексеевского района;
08:00−17:00 23 июля, Дзержинский район, ул. Городнянская, 61б, 63б, 65б.