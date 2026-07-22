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Отключение света и газа в Волгограде и области 23 июля

Без электричества останутся жители домов в пяти районах областного центра, газ отключат в Волгограде и области.

Жители домов в шести районах Волгограда останутся без света 23 июля.

В Ворошиловском районе 08:00−17:00.

ул. Вишневского,

ул. Калиновская,

ул. Каргопольская,

ул. Купавинская,

ул. Куприна,

ул. Паши Ангелиной,

ул. Рублева,

ул. Тирольская,

ул. Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86−96, 102, 104, 112а, 112, 114−128,

СНТ Прогресс и Спартак.

В Дзержинском районе 09:00−17:00.

пр. Жукова, 83, 83/1, 83/2, 85,

ул. Карла Либкнехта, 21, 21а,

ул. Полоненко, 1, 2, 2а, 3,

ул. Твардовского, 3, 5, 9, 19.

В Красноармейском районе 09:00−17:00.

ул. Лесобазовская, 1−27,

ул. Марата, 2−20,

ул. Минская, 211−249, 234−240,

ул. Руставели, 1−23, 2−24,

ул. Симферопольская, 251−255, 230−236.

В Красноармейском районе 09:00−17:00.

ул. Лесобазовская, 1−27,

ул. Марата, 2−20,

ул. Минская, 211−249, 234−240,

ул. Руставели, 1−23, 2−24,

ул. Симферопольская, 251−255, 230−236.

В Краснооктябрьском районе 09:00−17:00.

пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4−14, 15, 15б, 15а,

ул. Лермонтова, 5−19.

пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, 23−29,

ул. 2-я Лермонтова, 2−20, 2а, 1а, 1б,

ул. Мамаевская, 23−41, 26−42,

ул. Мичурина, 35−61, 63а-75, 68а-76, 63, 64, 66, 66а,

ул. Просторная, 3−15, 18/1, 18/3, 17а-23, 4−28, 18/4,

ул. Ушинского, 1−13,

ул. Чайковского, 1−65, 35а, 2а, 2−66,

08:30−17:00.

пер. Вогульский, 15, 17, 19а,

ул. Западная, 6−10, 5−11,

ул. Заполярная, 3−9, 14, 16,

ул. Капитанская, 2−32, 3−17, 7а,

ул. Кольская, 16,

ул. Мичурин сад, 1−5,

ул. Новинская, 6−12, 7−13,

ул. Руднева, 22а, 90−102, 95−113, 109а,

ул. Южная, 4−8, 1−7.

В Советском районе 09:00−17:00.

ул. Дж. Джабаева, 44/8а, 44/10, 44/11,

пер. Ольховский, 2−6,

ул. Палиашвили, 1−55, 1а.

В Тракторозаводском районе 09:00−17:00.

ул. Ломоносова, 2−8, 8а,

пер. Ломоносова, 2−6, 2а,

ул. Мценская, 2−10, 3−9,

ул. Новая, 2−6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26,

ул. Узловая, 1−17, 17/1, 2−14, ул. Шатурская, 3−15, 15а,

ул. Электрогорская, 6−10,

ул. Ярцевская, 1−11, 1а, 8−24.

Газа не будет:

08:00 23 июля — 08:00 24 июля, ст. Аржановская Алексеевского района;

08:00−17:00 23 июля, Дзержинский район, ул. Городнянская, 61б, 63б, 65б.

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