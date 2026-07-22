Shot: Потомок сподвижника Петра I Шереметев упал в обморок в ресторане в Москве

Потомок сподвижника Петра I, граф Петр Шереметев, якобы упал обморок в ресторане в Москве. Об этом в среду, 22 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Утверждается, что мужчина находился в одном из заведения на улице Волхонке. Когда он потерял сознание, сотрудники ресторана вызвали врачей, после чего его увезли в больницу. На момент госпитализации он не пришел в себя.
Shot утверждает, что пострадавшим посетителем был именно 94-летний Петр Шереметев — потомок Бориса Петровича Шереметева, соратника Петра I, участника Северной войны и первого человека в России, получившего графский титул.
14 мая стало известно, что 55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве. При этом артист доиграл свою роль до конца и даже вышел на поклон после окончания постановки. По словам зрителей, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного — у Кузичева сильно подскочило давление, и в этот момент врачи скорой оказывали ему медицинскую помощь.
17 апреля российской актрисе и юмористке Елене Воробей вызвали скорую помощь во время съемок на Стандартной улице в Москве. 58-летней артистке стало плохо на съемочной площадке. По предварительным данным, у нее повысилось давление на фоне эмоционального перенапряжения.