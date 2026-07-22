Госдума разрешила заключать армейские контракты еще по десятку уголовных статей

Проект поправок к ст. 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» правительство РФ внесло в Госдуму в июле 2026 года. В этой статье указано, какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении армейской службы: в частности, такое право имеют осужденные по некоторым статьям УК РФ во время мобилизации и в период военного положения. Эту норму в Белом доме и предложили расширить, разрешив служить осужденным за преступления в общей сложности по 11 статьям УК РФ, в том числе за бандитизм, контрабанду наличных средств и наркотиков, участие в преступном сообществе и утрату документов с гостайной. При этом сохраняется запрет на контракт для осужденных за терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и половые преступления против несовершеннолетних.