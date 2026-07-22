Андерс Брейвик совершил двойной теракт 15 лет назад

Норвегия — не США, где полиция и спецназ всегда на низком старте для выезда за очередным школьным стрелком или джихадистом. ~Полицейские добирались до острова больше часа, и все это время продолжался расстрел~. Кто-то бросился вплавь через озеро, но вслед им тоже полетели пули. Кто-то прятался по туалетам, кто-то в зарослях. Кто-то, кто был на острове не первый раз, знал о безопасных пещерах на западном берегу, войти в которые можно только с воды. Полсотни человек заперлись в здании гуманитарной организации «Норвежская народная помощь», — террорист попытался расстрелять их через двери, но не смог ни в кого попасть. Все это время многие вели прямую текстовую трансляцию расстрела в Twitter.