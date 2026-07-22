Седокова объяснилась за отмену концерта и попросила кидать деньги сразу на карту

Ранее сообщалось, что концерт был отменён после того, как из 110 билетов удалось продать лишь 38. При полном аншлаге концерт мог бы принести около 1 миллиона рублей, но ситуация заставила команду певицы отказаться от проведения шоу. Седокова заявила, что очень ждёт новой встречи с поклонниками и советует руководству клуба внимательнее относиться к выбору сотрудников.