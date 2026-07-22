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На проспекте Михаила Нагибина в Ростове столкнулись девять автомобилей

В Ростове-на-Дону столкнулись девять автомобилей, пострадал 17-летний пассажир. ДТП произошло днем 22 июля на проспекте Михаила Нагибина, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

В Ростове-на-Дону столкнулись девять автомобилей, пострадал 17-летний пассажир. ДТП произошло днем 22 июля на проспекте Михаила Нагибина, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель Renault не выдержал безопасной дистанции в потоке машин, из-за чего сначала врезался в проезжавший Opel, а затем в еще семь впереди идущих автомобилей.

В результате случившегося пострадал несовершеннолетний пассажир транспортного средства «Москвич». Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.