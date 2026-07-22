Новые лимиты отстрела оленей, косуль и лосей утверждены в Волгоградской области

В Волгоградской области на предстоящий охотничий сезон утверждены лимиты на отстрел диких животных, в числе которых благородные олени, косули, лоси и барсуки. Согласно постановлению главы региона, самое большое количество на отстрел — 3917 особей — приходится на сибирскую косулю. Этот объем составляет 14,3% от общего числа этих животных, которых в регионе более 27 тысяч.