«Всегда держала это в голове»: Валиева рассказала о своей мотивации после возвращения

Фигуристка Камила Валиева рассказала подробнее о своем возвращении в профессиональный спорт после инцидента с дисквалификацией на фоне допинг-скандала. Об этом пишет журнал «Лед».
По ее словам, она всегда знала, что вернется в спорт. При этом ее также мотивировало и то, что ей не хотелось потом жалеть об упущенной возможности попробовать себя в катании снова.
— Я знала, что вернусь в спорт. Всегда держала это в голове. Не хочу в дальнейшем жалеть, что так и не попробовала, — приводит ее слова «Газета.ру» со ссылкой на материал.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном лишении Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Он заявил, что спортсменка вполне достойна этого титула и не видит смысла лишать ее награды. Девушка была удостоена звания после победы в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Новым тренером 20-летней Валиевой после долгого периода совместной работы с Этери Тутберидзе стала Светлана Соколовская. По словам спортсменки, их подходы к работе сильно отличаются. Она уточнила, что Соколовская в сравнении с Тутберидзе гораздо более мягкий и внимательный тренер, который всегда прислушивается к ней и стремится ее понять.