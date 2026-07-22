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Главные новости за 22 июля. Ростов-на-Дону и область

Территорию бывших Аксайских рынков намерены развивать по механизму комплексного развития территории (КРТ). Конкретные параметры проекта станут известны не ранее 2027−2028 годов.

Территорию бывших Аксайских рынков намерены развивать по механизму комплексного развития территории (КРТ). Конкретные параметры проекта станут известны не ранее 2027−2028 годов.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор гражданину Украины Яну Гаупту, признанному виновным по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) УК РФ.

В Аксайском районе продолжится строительство логистического центра Wildberries, несмотря на атаку на склады компании. На площадке продолжаются строительные работы: завершается забивка свай, ведутся работы по устройству ростверков для последующего монтажа колонн.

Власти Ростова-на-Дону повторно объявили конкурс на ремонт участка улицы Вавилова от улицы Шеболдаева до дома № 69 после того, как победитель предыдущих торгов в одностороннем порядке отказался исполнять муниципальный контракт, следует из данных портала госзакупок.

Сергей Анищенков, возглавлявший направление первого заместителя в региональном Министерстве образования с 2022 по март 2025 года, вернулся в ведомство — его имя появилось на официальном сайте структуры после вступления в должность в конце июля.

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