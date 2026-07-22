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Песков заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на топливном рынке в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, в целом дали результат.

Источник: Life.ru

Представитель Кремля в беседе с РИА «Новости» отметил, что во многих регионах ситуация с обеспечением топливом постепенно улучшается. Песков уточнил, что вопрос состояния топливного рынка рассматривался с учётом информации, ранее представленной вице-премьером Александром Новаком.

Ранее зампред правительства сообщил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря решениям кабмина. Для нормализации ситуации был введён запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также предусмотрены налоговые меры для стимулирования импорта топлива и увеличения его производства внутри страны.

Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в специальном разделе Life.ru.

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