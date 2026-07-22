Песков заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России

Ранее зампред правительства сообщил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться благодаря решениям кабмина. Для нормализации ситуации был введён запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, а также предусмотрены налоговые меры для стимулирования импорта топлива и увеличения его производства внутри страны.