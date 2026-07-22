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Умер главный исполнитель культовой музыки из «Розовой пантеры» Плас Джонсон

Американский саксофонист Плас Джонсон, исполнивший главную тему из «Розовой пантеры», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет.

Американский саксофонист Плас Джонсон, исполнивший главную тему из «Розовой пантеры», умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

О смерти музыканта рассказали его дети Эрик Джонсон и Стефани Оливер. По их словам, месяц назад музыкант ещё выступал перед жителями пенсионного сообщества, в котором жил последнее время.

За свою карьеру Джонсон работал с Фрэнком Синатрой, Барброй Стрейзанд, Элтоном Джоном и другими звёздами.

За музыку к «Розовой пантере» саксофонист получил три премии «Грэмми», включая награду за лучшую инструментальную аранжировку. Композитор Генри Манчини говорил, что, когда сочинял эту композицию, сразу решил, что именно Джонсон будет главным исполнителем.