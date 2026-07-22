Умер главный исполнитель культовой музыки из «Розовой пантеры» Плас Джонсон

За музыку к «Розовой пантере» саксофонист получил три премии «Грэмми», включая награду за лучшую инструментальную аранжировку. Композитор Генри Манчини говорил, что, когда сочинял эту композицию, сразу решил, что именно Джонсон будет главным исполнителем.