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Налоговая приостановила операции по счетам покупательницы квартиры Долиной

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье. Об этом стало известно в среду, 22 июля.

По информации РИА Новости, соответствующее решение было принято еще 6 июля на фоне непредоставления налоговой декларации со стороны Лурье на протяжении 20 дней после истечения установленного срока.

Утром 20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Лурье якобы собирается продать бывшую квартиру Долиной в Москве. Авторы материала утверждали, что девушка якобы обсуждает сделку стоимостью 200 миллионов рублей с анонимным московским предпринимателем. По данным журналистов, в квартире планировали начать ремонт летом 2026 года, но в результате покупательница решила без лишней огласки продать недвижимость.

Однако позже адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что новость является фейком.

Квартирный спор между Долиной и Лурье стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияло на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».