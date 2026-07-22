Налоговая приостановила операции по счетам покупательницы квартиры Долиной

Налоговая инспекция приостановила операции по счетам покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье. Об этом стало известно в среду, 22 июля.
По информации РИА Новости, соответствующее решение было принято еще 6 июля на фоне непредоставления налоговой декларации со стороны Лурье на протяжении 20 дней после истечения установленного срока.
Утром 20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Лурье якобы собирается продать бывшую квартиру Долиной в Москве. Авторы материала утверждали, что девушка якобы обсуждает сделку стоимостью 200 миллионов рублей с анонимным московским предпринимателем. По данным журналистов, в квартире планировали начать ремонт летом 2026 года, но в результате покупательница решила без лишней огласки продать недвижимость.
Однако позже адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что новость является фейком.
Квартирный спор между Долиной и Лурье стал настоящим резонансом. Дело дошло до Верховного суда. Эксперты назвали несколько исходов, к которым может прийти ВС. Как решение суда повлияло на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».