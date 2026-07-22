Налоговая приостановила операции по счетам покупательницы квартиры Долиной

Утром 20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Лурье якобы собирается продать бывшую квартиру Долиной в Москве. Авторы материала утверждали, что девушка якобы обсуждает сделку стоимостью 200 миллионов рублей с анонимным московским предпринимателем. По данным журналистов, в квартире планировали начать ремонт летом 2026 года, но в результате покупательница решила без лишней огласки продать недвижимость.