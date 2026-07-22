Дорогу со стороны Верхне-Волжской набережной привели в порядок после урагана

Упавшее в шторм дерево на Нижне-Волжской набережной убрали. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.
В районе ГИТО из-за грозы повалилось большое дерево, повредив стену и загородив проезд для автомобилей. В настоящее время дорогу привели в порядок.
Работы по уборке поваленных деревьев организована по всему городу для ликвидации последствий непогоды. Аварийные бригады по мере освобождения продолжают отрабатывать все заявки.
Как Нижний Новгород пережил непогоду — смотрите в специальном материале на сайте pravda-nn.ru.