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Дорогу со стороны Верхне-Волжской набережной привели в порядок после урагана

Работа по уборке поваленных деревьев организована по всему городу.

Источник: Нижегородская правда

Упавшее в шторм дерево на Нижне-Волжской набережной убрали. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В районе ГИТО из-за грозы повалилось большое дерево, повредив стену и загородив проезд для автомобилей. В настоящее время дорогу привели в порядок.

Работы по уборке поваленных деревьев организована по всему городу для ликвидации последствий непогоды. Аварийные бригады по мере освобождения продолжают отрабатывать все заявки.

Как Нижний Новгород пережил непогоду — смотрите в специальном материале на сайте pravda-nn.ru.