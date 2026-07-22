ФНС заблокировала счета новой хозяйки квартиры Долиной в Хамовниках Лурье

Налоговые органы приняли решение о блокировке счетов Полины Лурье, которая стала владелицей скандально известной квартиры певицы Ларисы Долиной в престижном районе Хамовники. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной таких мер стало нарушение сроков подачи налоговой декларации со стороны новой собственницы.
Ограничительные меры были введены 6 июля в связи с тем, что Лурье не уложилась в установленный законом 20-дневный период для предоставления отчетности. Женщина не подала необходимые документы, что повлекло за собой финансовые санкции со стороны контролирующих органов.
Напомним, что вокруг этой недвижимости разгорелся крупный скандал после того, как Лариса Долина продала свою квартиру. Знаменитость пыталась оспорить сделку и добиться признания ее недействительной, однако судебная инстанция приняла сторону покупательницы. В итоге суд обязал артистку освободить жилое помещение.
Ранее появилась информация о том, что Полина Лурье уже выставила приобретенную квартиру на продажу. Недвижимость оценили в 200 миллионов рублей. Однако позже защитник Лурье опровергла эти сведения, заявив, что торговля недвижимостью пока не ведется.