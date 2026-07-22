В ближайшие три часа в Калининградской области испортится погода — МЧС

В ближайшие три часа погода в Калининградской области испортится — по региону пройдут грозы. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём телеграм-канале в среду, 22 июля.
По данным специалистов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион начинают накрывать слабые и умеренные дожди. Осадки движутся со стороны польской границы и приближаются к областному центру.
Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание и когда в Калининградскую область вернётся тепло.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше