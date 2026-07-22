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В ближайшие три часа в Калининградской области испортится погода — МЧС

В районе Черняховска сейчас гремит гроза.

В ближайшие три часа погода в Калининградской области испортится — по региону пройдут грозы. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём телеграм-канале в среду, 22 июля.

По данным специалистов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион начинают накрывать слабые и умеренные дожди. Осадки движутся со стороны польской границы и приближаются к областному центру.

Синоптики рассказали, сколько продлится похолодание и когда в Калининградскую область вернётся тепло.

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