Татьяна Ким поблагодарила покупателей за поддержку брендов РФ после атак ВСУ

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким поблагодарила покупателей за поддержку отечественных брендов после того, как ВСУ атаковали склады компании. Слова признательности она выразила во время беседы с журналистами.
«Мы благодарим наших клиентов, которые решили поддержать локальные российские бренды и делятся своими покупками продукции российских селлеров. Мы с командой продолжаем работать для покупателей», — заявила она.
Предпринимательница отметила, что работа маркетплейса уже налажена. Все товары, находящиеся в приложении WB, доступны к заказу.
Ранее Татьяна Ким сообщала, что Wildberries всем пострадавшим от ударов ВСУ семьям будет оказана материальная поддержка.