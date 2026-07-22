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Татьяна Ким поблагодарила покупателей за поддержку брендов РФ после атак ВСУ

Татьяна Ким высказалась об ударах ВСУ по логистическим центрам Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким поблагодарила покупателей за поддержку отечественных брендов после того, как ВСУ атаковали склады компании. Слова признательности она выразила во время беседы с журналистами.

«Мы благодарим наших клиентов, которые решили поддержать локальные российские бренды и делятся своими покупками продукции российских селлеров. Мы с командой продолжаем работать для покупателей», — заявила она.

Предпринимательница отметила, что работа маркетплейса уже налажена. Все товары, находящиеся в приложении WB, доступны к заказу.

Ранее Татьяна Ким сообщала, что Wildberries всем пострадавшим от ударов ВСУ семьям будет оказана материальная поддержка.

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