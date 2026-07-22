Хирургический конгресс «Сердца мегаполиса» пройдет в Москве 17−18 сентября

Кроме докладов в программе конгресса запланированы круглые столы, дискуссии и клинические разборы, в которых примут участие известные российские эксперты. Особый акцент будет сделан на мастер-классах, посвященных миниинвазивной хирургии — подходе, направленном на максимальное снижение травмирования тканей и уменьшение области хирургического вмешательства. Отдельными темами станут работа медицинских сестер в сердечно-сосудистой хирургии, применение в лечебной практике цифровых технологий, в том числе возможностей искусственного интеллекта, а также право и юриспруденция в медицине.