Хирургический конгресс «Сердца мегаполиса» пройдет в Москве 17−18 сентября

В столице 17−18 сентября пройдет III Московский конгресс сердечно-сосудистых хирургов «Сердца мегаполиса». Мероприятие ежегодно собирает на одной площадке ведущих экспертов, которые делятся своим опытом и новейшими методиками лечения с практикующими врачами Москвы. Организаторами мероприятия выступают НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева и Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича.
В конгрессе примут участие специалисты самых разных направлений: сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, детские кардиологи, терапевты, врачи общей практики и флебологи. Участники обсудят наиболее актуальные вопросы взрослой и детской кардиохирургии, аритмологии, сосудистой и эндоваскулярной хирургии.
Врачи крупнейших московских клиник поделятся своим опытом в области сердечно-сосудистой хирургии, в том числе расскажут об оказании помощи в экстренных случаях и хирургическом лечении пациентов с COVID-19.
Кроме докладов в программе конгресса запланированы круглые столы, дискуссии и клинические разборы, в которых примут участие известные российские эксперты. Особый акцент будет сделан на мастер-классах, посвященных миниинвазивной хирургии — подходе, направленном на максимальное снижение травмирования тканей и уменьшение области хирургического вмешательства. Отдельными темами станут работа медицинских сестер в сердечно-сосудистой хирургии, применение в лечебной практике цифровых технологий, в том числе возможностей искусственного интеллекта, а также право и юриспруденция в медицине.
Ведущими спикерами конгресса станут заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Константин Покровский, руководитель научного отделения неотложной кардиохирургии ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Марат Сагиров и заведующий отделением сосудистой хирургии ГБУЗ “ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Симон Папоян.