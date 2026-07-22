Основательница Wildberries Татьяна Ким высказалась об атаках ВСУ по складам: «Это акт международного терроризма»

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким назвала атаки на склады компании актом международного терроризма. По её словам, удары были нанесены по гражданской инфраструктуре и мирным сотрудникам.
«В результате есть погибшие и раненые. Склад в Тамбовской области не пострадал и начнет работать в ближайшие дни, по остальным объектам идет устранение последствий и оценка ущерба. Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников — акт международного терроризма», — указала Ким в беседе с журналистами.
Татьяна Ким сообщила, что 18 и 22 июля были атакованы склады в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
Сразу после первых сообщений об атаке на склады компания оперативно отреагировала на ситуацию. Татьяна Ким поспешила успокоить продавцов, чьи товары могли пострадать в результате произошедшего. Она заверила бизнесменов, что компания не оставит их наедине с этой проблемой.
Глава маркетплейса пообещала ускорить процесс оценки полученного ущерба, чтобы предприниматели могли быстрее получить компенсации. Она заверила, что выплаты за поврежденный товар начнутся сразу после того, как специалисты завершат свою оценку.