Работа без перерыва: почему весь мир равняется на НИИ Склифосовского

Сотрудники знаменитой клиники привыкли к постоянному потоку пациентов, которым требуется неотложная помощь.
Ведущее научно-исследовательское медицинское учреждение, или, как его называют и сотрудники, и москвичи, Склиф, уже многие годы остается лидером среди скоропомощных стационаров России, а по многим показателям — и мира. В год клиника принимает более 83 тысяч пациентов, сотрудники медучреждения проводят свыше 35 тысяч операций — объемы колоссальные. В стенах больницы функционируют 69 отделений, в которых трудятся около трех тысяч медиков, в том числе порядка 800 врачей, из них 240 кандидатов наук, 100 докторов наук, один член-корреспондент РАН и четыре академика РАН. 110 сотрудников имеют почетный статус «Московский врач».
Сердцем Склифа сегодня является флагманский центр, где оказывают экстренную помощь. Бригады скорой помощи подъезжают практически непрерывно. Бесконечный поток пациентов, но здесь, кажется, все привыкли к такому режиму.
Старшая медсестра оперблока Екатерина Матвеева готовится к предстоящей операции. В планшете смотрит медкарту пациента, готовит необходимые приборы и оборудование.
— Я в профессии 20 лет. Моя работа похожа на танго, — рассказывает она. — По одному взгляду я понимаю, какой инструмент от меня ждет хирург, каким будет его следующее действие.
С открытием флагмана, считает Екатерина, возможности Склифа серьезно увеличились. Старшую медсестру оперблока особенно радует появление гибридных операционных.
— Это прорыв! Нам о них могли только мечтать, — говорит Екатерина Матвеева.
В диагностическом отделении кипит работа. Врач-эндоскопист Артур Шадиев готовится к выполнению гастроскопии.
— Оборудование у нас самое современное, — рассказывает он. — Изображение внутренних органов выводится на экран в хорошем качестве. Это влияет на качество диагностики, увеличивается выявляемость новообразований.
В новом комплексе разместятся 22 операционные, все профильные отделения больницы, самые современные диагностические службы. Это будет не просто здание, а новый импульс для развития всей экстренной медицины, возможность для внедрения самых передовых технологий и создания комфортных условий для пациентов и сотрудников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Столбова, главный врач НИИ СП им. Н. В. Склифосовского:
Институт развивается стремительно. Постоянно появляются новые направления, внедряются передовые методы лечения, развивается наука. В этом году мы запустили новое направление — трансплантацию рук. Мы растем не только в технологиях, но и в образовании. Запускаются новые программы обучения для ординаторов. Обновляется материально-техническая база: появляются новое оборудование, открываются современные центры, внедряются инновационные методики.
ДАТА.
Сегодня Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского отмечает день рождения. Чем живет и как развивается клиника, которой исполнилось 103 года, узнала «Вечерняя Москва».