Работа без перерыва: почему весь мир равняется на НИИ Склифосовского

Ведущее научно-исследовательское медицинское учреждение, или, как его называют и сотрудники, и москвичи, Склиф, уже многие годы остается лидером среди скоропомощных стационаров России, а по многим показателям — и мира. В год клиника принимает более 83 тысяч пациентов, сотрудники медучреждения проводят свыше 35 тысяч операций — объемы колоссальные. В стенах больницы функционируют 69 отделений, в которых трудятся около трех тысяч медиков, в том числе порядка 800 врачей, из них 240 кандидатов наук, 100 докторов наук, один член-корреспондент РАН и четыре академика РАН. 110 сотрудников имеют почетный статус «Московский врач».