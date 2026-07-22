«Это все сплетни»: Тарасова раскрыла, кого считает сильнейшей фигуристкой в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в среду, 22 июля, заявила, что по-прежнему считает Аделию Петросян сильнейшей фигуристкой России, несмотря на ее недавний уход из группы Этери Тутберидзе.
— Она должна быть нашим первым номером, потому что она все еще действующая чемпионка России. Не разделяю мнения о том, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это все сплетни. Саша очень талантливая и способная, но мы ее даже не видели, чтобы такие надежды возлагать, — подчеркнула тренер.
Тарасова добавила, что ей очень хочется, чтобы Трусова вернулась такой же сильной, но для этого «еще нужно время», передает Sport24.
20 июля Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе, под руководством которой она тренировалась с 2019 года. В связи с этим Татьяна Тарасова выразила мнение, что Петросян и Тутберидзе не работали «хорошо». Она добавила, что к Тутберидзе пришло «много других девочек» и тренер занята с ними.
В свою очередь заслуженный тренер России Александр Жулин выразил мнение, что фигуристка могла покинуть группу Тутберидзе из-за высокой внутренней конкуренции.