«Это все сплетни»: Тарасова раскрыла, кого считает сильнейшей фигуристкой в России

— Она должна быть нашим первым номером, потому что она все еще действующая чемпионка России. Не разделяю мнения о том, что ставка должна быть сделана на Трусову. Это все сплетни. Саша очень талантливая и способная, но мы ее даже не видели, чтобы такие надежды возлагать, — подчеркнула тренер.