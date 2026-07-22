Поставщика Росгвардии обвиняют в мошенничестве и контрабанде

В Москве в суд поступило уголовное дело бизнесмена Андрея Руля, одного из ключевых фигурантов дела о махинациях при поставке в Росгвардию комплексов обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Закупленное на 1 млрд руб. вооружение оказалось, по версии следствия, непригодным для использования.
Фигурант обвиняется в контрабанде военной техники по предварительному сговору группой лиц (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), девяти эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании добытых преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ).
На предварительном следствии Андрей Руль сначала поддерживал версию обвинения, но в ходе процесса неожиданно заявил, что прежние показания были получены под давлением.
Подробности — в материале «''Выжигатель'' предъявил обвинение».