Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставщика Росгвардии обвиняют в мошенничестве и контрабанде

В Москве в суд поступило уголовное дело бизнесмена Андрея Руля, одного из ключевых фигурантов дела о махинациях при поставке в Росгвардию комплексов обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Закупленное на 1 млрд руб. вооружение оказалось, по версии следствия, непригодным для использования.

В Москве в суд поступило уголовное дело бизнесмена Андрея Руля, одного из ключевых фигурантов дела о махинациях при поставке в Росгвардию комплексов обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель». Закупленное на 1 млрд руб. вооружение оказалось, по версии следствия, непригодным для использования.

Фигурант обвиняется в контрабанде военной техники по предварительному сговору группой лиц (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), девяти эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании добытых преступным путем денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 2 ст. 194 УК РФ).

На предварительном следствии Андрей Руль сначала поддерживал версию обвинения, но в ходе процесса неожиданно заявил, что прежние показания были получены под давлением.

Подробности — в материале «''Выжигатель'' предъявил обвинение».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше