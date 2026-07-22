В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

В начале месяца Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.