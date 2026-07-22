В Кремле рассказали об эффективности мер по стабилизации топливного рынка

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Ситуация с топливом во многих регионах улучшается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали», — сказал он.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что ситуация по-прежнему требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.
Ранее сегодня Владимир Путин провел совещание с правительством, где заявил, что состояние ключевых отраслей экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.
Накануне вице-премьер Александр Новак отмечал, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер. Для улучшения ситуации в отрасли кабинет министров в том числе запретил экспорт бензина и дизеля, предоставил налоговые стимулы для импорта горючего и роста производства в стране.
В начале месяца Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Согласно ему, допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.