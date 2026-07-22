В Волгоградской области не спешат зацветать знаменитые лотосы

— Количество цветков лотоса может варьироваться в разные годы как из-за степени обводненности поймы, так и в силу погодно-климатических условий. При этом самой популяции растений в природном парке ничего не угрожает — они сформировали устойчивую корневую систему и находятся в стабильном состоянии. Более того, лотос орехоносный — инвазивное и чужеродное для природы Волгоградской области растение. Он достаточно агрессивен и способен активно расселяться по природным водоемам и водотокам, приводя к их излишнему заиливанию и заболачиванию, снижению площади нагула рыб и ухудшению их воспроизводства, вытеснению типичных местных водных растений из их местообитаний. По этой причине на территории Волго-Ахтубинской поймы специалисты следят за распространением его ареала и не планируют мероприятий по увеличению численности.