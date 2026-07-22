Ким ответила на просьбы продавцов вывезти товары со складов после атак

«Буквально, по-моему, в течение суток мы возвращаем возможность вывода товара. Единственное, что просим принять во внимание, что в первую очередь сейчас все логистические мощности все равно будут направлены на то, чтобы обеспечить правильную, бесперебойную и быструю доставку для наших покупателей», — сказала она призвала отнестись с пониманием к данной ситуации.