Ким ответила на просьбы продавцов вывезти товары со складов после атак

Возможность вывоза товара продавцами будет возвращена в течение суток, однако сейчас логистические мощности будут направлены на быструю доставку покупателям. Об этом заявила на пресс-конференции глава Wildberries Татьяна Ким, передает корреспондент телеканала РБК.
«Буквально, по-моему, в течение суток мы возвращаем возможность вывода товара. Единственное, что просим принять во внимание, что в первую очередь сейчас все логистические мощности все равно будут направлены на то, чтобы обеспечить правильную, бесперебойную и быструю доставку для наших покупателей», — сказала она призвала отнестись с пониманием к данной ситуации.
Глава маркетплейса также призвала не пользоваться услугами фирм, которые предлагают восстановить товары. По ее словам, маркетплейс вернул отображение остатков товаров, которые находились на складе в Тамбове и в Электростали на момент начала атаки.
В ночь на 18 июля обломки БПЛА упали на территории логистического комплекса Wildberries в Электростали. После этого начался крупный пожар, охвативший часть складских помещений.
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