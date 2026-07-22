Лиза Арзамасова показала трогательное видео с подросшей дочкой Лией

В августе Лие исполнится два года. Она стала вторым совместным ребёнком актрисы и серебряного призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха. Кроме того, супруги воспитывают сына Льва, которому скоро исполнится пять лет. У Авербуха есть взрослый сын Мартин от предыдущего брака с Ириной Лобачёвой, с которым Арзамасова поддерживает тёплые отношения и регулярно делится совместными кадрами в соцсетях. А недавно в семье случилось ещё одно радостное событие: их четырёхлетний сын Лев обрёл друга — домашнего питомца.