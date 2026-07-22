Криштиану Роналду признан одним из главных разочарований ЧМ. Кто ещё провалил мундиаль?

В список попали португальский нападающий Криштиану Роналду и немецкий голкипер Мануэль Нойер. Среди защитников оказались англичанин Рис Джеймс, бразилец Габриэл, немец Йонатан Та и француз Люка Динь.
В полузащиту авторы включили уругвайца Федерико Вальверде, португальца Витинью и немца Лероя Сане. Атакующую линию дополнили англичанин Нони Мадуэке и ивуариец Ян Диоманде.
Кроме игроков, Bleacher Report выделил и главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса. По мнению издания, его работа на турнире также не оправдала ожиданий.
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