Более 300 человек пришло на прощание с фитнес-блогером Ивановым в Петербурге

Вадим Иванов скончался 20 июля в возрасте 37 лет. Он был одной из самых известных личностей в российской фитнес-индустрии и одним из наиболее знаменитых промоутеров бодибилдинга. По словам супруги блогера Анны Ивановой, у ее мужа были серьезные проблемы с сердцем, и последний год стал для семьи «настоящим испытанием».