Более 300 человек пришло на прощание с фитнес-блогером Ивановым в Петербурге

На Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге в среду, 22 июля, прошло прощание с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a. Проститься с ним пришли более 300 человек, включая подписчиков, бизнес-партнеров, друзей, коллег и родственников.
— Он всегда верил в меня, даже когда я сама не верила, говорил: неважно, получится что-то или нет, надо пробовать! — рассказала одна из подруг блогера на его похоронах, ее цитирует Starhit.ru.
Вадим Иванов скончался 20 июля в возрасте 37 лет. Он был одной из самых известных личностей в российской фитнес-индустрии и одним из наиболее знаменитых промоутеров бодибилдинга. По словам супруги блогера Анны Ивановой, у ее мужа были серьезные проблемы с сердцем, и последний год стал для семьи «настоящим испытанием».
21 июля женщина рассказала, что причиной смерти ее супруга стала острая сердечная недостаточность. Она уточнила, что Вадим Иванов, который на тот момент пережил три инфаркта, готовился к пересадке сердца. По словам женщины, фитнес-блогер уже проходил обследование для операции, но ему не хватило времени.