Ким заявила об информационной войне против продавцов и покупателей Wildberries

Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила о развёрнутой информационной войне против продавцов и покупателей маркетплейса. По её словам, атаки на логистические комплексы компании сопровождаются массированными потоками дезинформации, нацеленными на клиентов и партнёров площадки.
Ким отметила, что многочисленные интернет-ресурсы, иностранные агенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в соцсетях разгоняют панику. Она назвала это «инструментом врага» и призвала пользователей соблюдать цифровую гигиену, не поддаваться паническим настроениям и доверять только официальным сообщениям.
«Многочисленные интернет-ресурсы, иноагенты, западные СМИ и фейковые аккаунты в социальных сетях разгоняют панику. Это инструмент врага. Я прошу всех сохранять навыки цифровой гигиены, не поддаваться паническим настроениям и следить за официальными сообщениями», — призвала Ким.
Напомним, что 18 и 22 июля были атакованы склады в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.