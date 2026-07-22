На форуме «Территория смыслов» обсудили воспитание в эпоху цифровых технологий

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский представил совместное исследование ИРИ и Аналитического центра ВЦИОМ. Он отметил, что с 11 лет дети в основном самостоятельно решают, что смотреть, и умеют обходить как родительские ограничения, так и цифровые блокировки, такие как «Детский кабинет» или «Родительский контроль». По словам эксперта, это представляет вызов для платформ — необходимо совершенствовать систему рекомендаций для детей.