Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги под Черняховском за 313 млн рублей

Работы необходимо выполнить до 9 августа 2027 года.

Источник: Калининград.Ru

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги под Черняховском. На эти цели выделили 313,2 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок участки дороги Доваторовка — Каменское. Специалисты отремонтируют проезжую часть трассы на км 0,00−2,461, 2,911−11,249 и 11,299−11,630.

Подрядчика определят 11 августа. Работы необходимо выполнить до 9 августа 2027 года.

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют дороги в Багратионовском, Черняховском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.