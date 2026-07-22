Власти ищут подрядчика для ремонта дороги под Черняховском за 313 млн рублей

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги под Черняховском. На эти цели выделили 313,2 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок участки дороги Доваторовка — Каменское. Специалисты отремонтируют проезжую часть трассы на км 0,00−2,461, 2,911−11,249 и 11,299−11,630.
Подрядчика определят 11 августа. Работы необходимо выполнить до 9 августа 2027 года.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют дороги в Багратионовском, Черняховском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.