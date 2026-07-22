Власти ищут подрядчика для ремонта дороги под Черняховском за 313 млн рублей

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют дороги в Багратионовском, Черняховском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.