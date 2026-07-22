В Петербурге предложили ввести права для электросамокатов

Кроме того, в Госавтоинспекции предложили присваивать каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. По мнению ведомства, это позволит устанавливать личности самокатчиков, скрывающихся с места ДТП. Ахминов отметил, что сейчас в подобных случаях нарушители зачастую отделываются штрафом, даже если пешеход получает серьезные травмы. По его мнению, если у такого участника движения есть водительское удостоверение, его следует лишать права управления, а если нет — применять к нему такие же санкции, как к лицам, управляющим транспортным средством без соответствующего права.