В Петербурге предложили ввести права для электросамокатов

Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти предложила ввести отдельную категорию водительского удостоверения для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также обязать сервисы кикшеринга проверять наличие таких прав перед началом поездки. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил заместитель начальника регионального управления Антон Ахминов.
Кроме того, в Госавтоинспекции предложили присваивать каждому средству индивидуальной мобильности регистрационный номер. По мнению ведомства, это позволит устанавливать личности самокатчиков, скрывающихся с места ДТП. Ахминов отметил, что сейчас в подобных случаях нарушители зачастую отделываются штрафом, даже если пешеход получает серьезные травмы. По его мнению, если у такого участника движения есть водительское удостоверение, его следует лишать права управления, а если нет — применять к нему такие же санкции, как к лицам, управляющим транспортным средством без соответствующего права.
«С точки зрения законодательных инициатив, по мне, надо лишать водительского удостоверения такого участника дорожного движения, если оно у него имеется. А если не имеется, то должны быть санкции, соответствующие лицам, управляющим транспортным средством, не имеющим права управления», — сказал Ахминов.
По словам Ахминова, за первое полугодие 2026 года число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также увеличилось количество аварий, происходящих за пределами проезжей части.
Ахминов отметил, что Госавтоинспекция является исполнительным органом и не обладает правом законодательной инициативы, поэтому может лишь выступать с соответствующими предложениями.
В последние месяцы власти обсуждают ужесточение регулирования средств индивидуальной мобильности. В апреле Законодательное собрание Петербурга предложило допускать к управлению СИМ только с 16 лет, ввести государственные регистрационные знаки для электровелосипедов и ограничить движение курьеров по тротуарам.
В июне РБК сообщал, что Минцифры совместно с Центром биометрических технологий прорабатывает возможность использования биометрии при аренде электросамокатов. Рассматривается механизм подтверждения личности пользователей, который, по данным министерства, может применяться в случаях, когда оператор подозревает, что арендованным самокатом пользуется несовершеннолетний.
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