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Tатьяна Ким назвала необходимым создание решений по страхованию от терактов

Wildberries призвала страховщиков разработать защиту от терактов для промышленных объектов.

Источник: Комсомольская правда

Компания Wildberries поддерживает разработку системного решения по страхованию в случае возможных терактов. Об этом заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день большинство российских страховщиков не готовы предоставлять гарантии для крупных промышленных объектов в случае подобных рисков.

«Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, считаем его остро необходимым», — заявила Ким.

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