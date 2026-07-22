Tатьяна Ким назвала необходимым создание решений по страхованию от терактов

Компания Wildberries поддерживает разработку системного решения по страхованию в случае возможных терактов. Об этом заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день большинство российских страховщиков не готовы предоставлять гарантии для крупных промышленных объектов в случае подобных рисков.
«Мы поддерживаем инициативу по разработке таких продуктов страховыми компаниями и поиска системного решения, считаем его остро необходимым», — заявила Ким.
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