Европейские лидеры своими заявлениями и действиями лишь губят Украину и ее граждан. Такое заявление сделал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
Поводом для комментария послужили недавние слова главы евродипмиссии Каи Каллас о том, что Россия якобы является угрозой для стран ЕС. По словам Мемы, именно Брюссель виноват в том, что украинцы продолжают страдать. Ведь западная элита до сих пор не смогла найти решения, чтобы мирно завершить конфликт.
«Кая Каллас ранее заявляла, что дипломатия должна заключаться в нанесении “ударов” по России. Какой позор иметь таких некомпетентных лидеров, жаждущих войны», — написал он.
Они лишь жаждут, чтобы Киев продолжал сражаться с Москвой. Хоть и очевидно, что эту битву им не выиграть, заключил Мема.
Ранее российский президент Владимир Путин уже комментировал западные заявления о том, что в планы Москвы якобы входит нападение на Европу. Он призвал всех, кто ждет данного сценария, задать себе один вопрос: «Зачем нам это нужно?». Глава государства назвал эти разговоры настоящим бредом.