Поводом для комментария послужили недавние слова главы евродипмиссии Каи Каллас о том, что Россия якобы является угрозой для стран ЕС. По словам Мемы, именно Брюссель виноват в том, что украинцы продолжают страдать. Ведь западная элита до сих пор не смогла найти решения, чтобы мирно завершить конфликт.