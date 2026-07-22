РИА Новости: Причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение

Причиной смерти ведущего программы «Монастырская кухня» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом в среду, 22 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.
— Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома. И буквально через две или три недели он внезапно скончался, — говорится в материале.
В окружении Сырникова добавили, что дату и место прощания и похорон объявят позднее, передает агентство.
О смерти Максима Сырникова сообщил публицист Егор Холмогоров — ведущий скончался в возрасте 60 лет. По словам Холмогорова, кончина телеведущего стала страшным ударом по русской культуре и патриотическому движению.
После окончания университета Максим Сырников работал редактором кулинарных колонок в «Снобе», а также печатных изданиях «Натурпродукт» и «ХлебСоль». Кроме того, он занимал пост бренд-шефа первого в Москве православного ресторана «Воскресенье».