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РИА Новости: Причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение

Причиной смерти ведущего программы «Монастырская кухня» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом в среду, 22 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.

Причиной смерти ведущего программы «Монастырская кухня» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом в среду, 22 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.

— Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома. И буквально через две или три недели он внезапно скончался, — говорится в материале.

В окружении Сырникова добавили, что дату и место прощания и похорон объявят позднее, передает агентство.

О смерти Максима Сырникова сообщил публицист Егор Холмогоров — ведущий скончался в возрасте 60 лет. По словам Холмогорова, кончина телеведущего стала страшным ударом по русской культуре и патриотическому движению.

После окончания университета Максим Сырников работал редактором кулинарных колонок в «Снобе», а также печатных изданиях «Натурпродукт» и «ХлебСоль». Кроме того, он занимал пост бренд-шефа первого в Москве православного ресторана «Воскресенье».