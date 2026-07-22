Поветкин учит бить, Кириленко — забивать: как Тверской бульвар превратился в «Брутальный сад»

На Тверском бульваре в летнем клубе «Москва» появился «Брутальный сад». «Вечерняя Москва» пообщалась с его посетителями.
В рамках городского проекта «Лето в Москве» посетители пространства «Брутальный сад» на Тверском бульваре смогли попробовать свои силы в разных видах спорта, поучаствовать в мастер-классах, а еще — пообщаться со звездами спорта.
В «Брутальном саду» появились площадки для баскетбола, бокса, игры в шахматы и пинг-понг. Здесь проводятся мастер-классы, тренировки и соревнования.
— Такое мероприятие в центре города — отличное решение, — поделился впечатлениями посетитель летнего клуба «Москва» Родион Разуваев. — Все активности направлены на развитие ловкости и силы. Можно поучаствовать в спортивном квесте и получить подарок. Здесь можно отлично провести время с друзьями.
Главным событием дня стали открытые тренировки, которые провели олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин и заслуженный мастер спорта России, баскетболист Андрей Кириленко.
— Мне было очень приятно увидеть Александра Поветкина. Мой отец увлекается боксом, и я с детства вместе с ним смотрел поединки с участием Александра Поветкина. Иногда смотрю и сейчас, чтобы вдохновиться его величайшими достижениями, — рассказал участник мероприятия Никита Горностаев. — Здесь все очень хорошо организовано. Мы пришли с другом и ни минуты не скучали.
Во время встреч со звездами спорта можно было сфотографироваться, задать вопрос, взять автограф.
— Очень классно видеть Москву такой: спортивной и открытой. Огромное количество энергичных ребят. Для меня Тверской бульвар всегда был локацией для культурной прогулки. А сейчас здесь присутствует много спорта: футбол, баскетбол, теннисные столы. Здорово провести время с посетителями и рассказать про баскетбол, — сказал «Вечерней Москве» Андрей Кириленко.
Посетить площадки летнего клуба «Москва» можно до 13 сентября.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу:
Хороший тренер научит уважению к старшим, почитанию и любви к своей родине. Спорт и патриотизм неразделимы по своей сути. И очень здорово, что сейчас у ребят появляется больше возможностей заниматься на свежем воздухе.