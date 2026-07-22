Поветкин учит бить, Кириленко — забивать: как Тверской бульвар превратился в «Брутальный сад»

— Мне было очень приятно увидеть Александра Поветкина. Мой отец увлекается боксом, и я с детства вместе с ним смотрел поединки с участием Александра Поветкина. Иногда смотрю и сейчас, чтобы вдохновиться его величайшими достижениями, — рассказал участник мероприятия Никита Горностаев. — Здесь все очень хорошо организовано. Мы пришли с другом и ни минуты не скучали.