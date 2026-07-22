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Татьяна Ким: Работа WB по вывозу товаров будет нормализована в течение суток

Глава WB Татьяна Ким заявила, что приоритетом для компании остается сборка заказов покупателей.

Источник: Комсомольская правда

Компания Wildberries нормализует работу по вывозу товаров на склады в течение суток. Об этом заявила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

«Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Работа сервиса по вывозу будет нормализована в течение суток», — сообщила она.

Ким подчеркнула, что партнеры WB должны учитывать постройку логистических процессов, в связи с которой для компании приоритетом остается сборка заказов покупателей. По словам основательницы компании, это важно для сохранения стабильного потребительского спроса.

Ранее KP.RU сообщал, что Wildberries начинает выплаты продавцам, чьи товары пострадали в результате налета беспилотников по складам компании в нескольких регионах России.

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