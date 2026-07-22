Страдающая от ДЦП дочь Баталова отреагировала на многомиллионный иск Дрожжиной

Актриса Наталья Дрожжина подала иск на 13 миллионов рублей к дочери покойного актера Алексея Баталова Марии. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале дочь артиста рассказала о произошедшем подробнее.
По ее словам, она уже успела ознакомиться с заявлением и была шокирована поведением Дрожжиной.
— На прошлой неделе мне прислали письмо, что я должна 13 миллионов. Судари и сударыни, они сняли у нас со счетов гораздо больше! Они мстят нам, за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились, что доказали поддельную подпись, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием? — возмутилась Мария.
Предметом судебных тяжб стали комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте в Москве. По словам Марии, ее семью купить эту недвижимость уговорила именно Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин.
— Они взяли все карты, у меня тогда даже не было онлайн-банка. Михаил и Наталья вытеснили всех, а по сути опутали нас для своих дел. Что же это за чистилище такое? — сказала дочь Баталова.
Со своей стороны Мария при помощи адвокатов планирует доказать свою невиновность и отстоять имущество.
Об иске стало известно 22 июля. У Натальи Дрожжиной с 2012 года была доверенность, позволяющая ей распоряжаться всем имуществом семьи Баталовых. В тот период у актрисы и ее мужа-юриста Михаила Цивина возникла идея инвестировать средства Марии и Гитаны Баталовых в комнаты в коммунальной квартире. Приобретение этих комнат могло бы позволить провести обмен и фактически получить полноценную трехкомнатную квартиру, которую планировалось передать Марии. При этом Дрожжина — одна из фигуранток уголовного дела. Она и ее супруг и сами должны семье Баталовых свыше 20 миллионов рублей.