Страдающая от ДЦП дочь Баталова отреагировала на многомиллионный иск Дрожжиной

— На прошлой неделе мне прислали письмо, что я должна 13 миллионов. Судари и сударыни, они сняли у нас со счетов гораздо больше! Они мстят нам, за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились, что доказали поддельную подпись, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием? — возмутилась Мария.