Wildberries лишилась 8% логистических мощностей из-за атак БПЛА

Полное восстановление в итоге может понадобиться четырем объектам: комплекс в Коледино, по словам представителя RWB и опрошенных «Ъ» участников рынка электронной торговли, продолжает свою работу. Объект в Котовске планируется открыть в ближайшее время. Речь, таким образом, может идти о выбытии 444 тыс. кв. м, или 8% логистических площадей. Собеседник «Ъ» на рынке недвижимости оценивает строительство того же объема складов без учета оборудования в 35,5 млрд руб.