В США успешно испытали на мышах вакцину от легочной чумы

Проведенные наблюдения показали, что сами по себе новые вакцины защитили от гибели свыше 80% грызунов при прямом введении чумной палочки в их органы дыхания, тогда как в комбинации с Ad5-YFV они спасли жизни всех мышей. При этом биологи зафиксировали формирование не только антител к бактерии, но и клеточного иммунитета к легочной чуме, что говорит о долгосрочном характере действия комбинированной вакцины, подытожил профессор Чопра.