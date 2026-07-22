Заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов: Внедрение цифровой платформы помогло быстрее и точнее ставить диагнозы

В нашей рубрике «От Москвы до самых до окраин» представители власти регионов рассказывают о внедрении на своей территории разработок Москвы. Сегодня гость нашей рубрики — заместитель председателя Правительства Воронежской области Владимир Попов — говорит об интеграции платформы «МосМедИИ» в медицинские учреждения региона.
Москва — крупнейший в России центр разработки и экспертизы медицинских технологий искусственного интеллекта (ИИ). Каждый год в столице создают новые цифровые решения и совершенствуют десятки сервисов, внедряя их в практику. По поручению президента РФ Владимира Путина была запущена специализированная цифровая платформа «МосМедИИ» для анализа медицинских изображений. Инструмент успешно масштабируют на всю страну — с 2024 года к платформе подключились 75 регионов.
— Владимир Борисович, Воронежская область стала одним из 75 регионов, подключившихся к платформе «МосМедИИ». Какое значение это имеет для развития здравоохранения региона?
— В мае 2024 года Воронежская область вошла в пилотный проект Минздрава России, была подключена к сервисам «МосМедИИ» для интерпретации цифровых изображений флюорографии легких, а также рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Регион первым в России организовал взаимодействие с платформой в кратчайшие сроки и удерживает лидирующие позиции. Уже обработано и передано свыше 1,1 миллиона снимков.
— Как происходил процесс адаптации московского опыта и технологий «МосМедИИ» к существующей инфраструктуре Воронежской области?
— Все работы по интеграции и адаптации выполнялись региональным ИТ-разработчиком, что позволило реализовывать необходимые доработки в максимально короткие сроки. Работы велись сразу по нескольким направлениям. Во-первых, была решена задача высокоскоростной передачи диагностических изображений между медорганизациями, региональной инфраструктурой и платформой «МосМедИИ». Для этого был разработан механизм ускоренного обмена медицинскими изображениями, интегрированный с Центром управления сервисами ИИ. Во-вторых, была выполнена интеграция сервисов ИИ в рабочее место рентгенолога. Результаты анализа стали отображаться непосредственно в радиологической информационной системе: исследования автоматически сортируются по приоритету, врач сразу видит выявленные изменения. Благодаря этому ИИ стал частью стандартного диагностического процесса, а не отдельным внешним сервисом.
— Сколько медицинских организаций Воронежской области уже используют «МосМедИИ»?
— Сейчас платформу активно используют 62 медицинские организации Воронежской области, оказывающие первичную помощь. Федеральная инициатива уже умножила имеющуюся в регионе цифровую базу.
— Есть ли уже результаты?
— Внедрение «МосМедИИ» помогло быстрее ставить диагнозы пациентам, снизить нагрузку на специалистов, а также повысить выявляемость патологий и оптимизировать работу. Время на разбор стандартных исследований уменьшилось примерно на 10 процентов, а на КТ — до 20 процентов. В итоге стандартные исследования занимают не больше 10 минут, КТ — до 20 минут. При этом точность диагностики достигает примерно 90 процентов. ИИ помогает не пропустить тонкие признаки патологий, которые легко упустить при визуальном осмотре. Алгоритмы берут на себя рутину: ИИ подсвечивает на снимках зоны, где есть подозрительные изменения, проводит измерения и готовит черновые заключения. За врачом остается проверка выводов ИИ и принятие финального решения. Система также формирует персональные списки пациентов для проактивного приглашения на профилактические осмотры и помогает корректировать лечение.
Одним из ключевых эффектов стало снижение нагрузки на рентгенологов, что создало больше времени для разборов сложных случаев. Благодаря тому что анализ можно проводить в цифровом виде и передавать данные в референс-центр (на базе областного диагностического центра), врачи из удаленных районных больниц могут получить экспертную поддержку, не приезжая в Воронеж.
При этом важно помнить: ИИ выступает инструментом поддержки, а не заменой врачу. Окончательное решение всегда принимает специалист, который учитывает всю клиническую картину.
ДОСЬЕ.
Владимир Борисович Попов родился в 1952 году. В 1977 году окончил Воронежский государственный медицинский институт. Затем работал в медучреждениях Воронежа и Верхнехавского района Воронежской области. С 1994 года курировал социальную политику и здравоохранение региона. В 2023 году он назначен заместителем председателя Правительства Воронежской области.