Заместитель председателя правительства Воронежской области Владимир Попов: Внедрение цифровой платформы помогло быстрее и точнее ставить диагнозы

— Внедрение «МосМедИИ» помогло быстрее ставить диагнозы пациентам, снизить нагрузку на специалистов, а также повысить выявляемость патологий и оптимизировать работу. Время на разбор стандартных исследований уменьшилось примерно на 10 процентов, а на КТ — до 20 процентов. В итоге стандартные исследования занимают не больше 10 минут, КТ — до 20 минут. При этом точность диагностики достигает примерно 90 процентов. ИИ помогает не пропустить тонкие признаки патологий, которые легко упустить при визуальном осмотре. Алгоритмы берут на себя рутину: ИИ подсвечивает на снимках зоны, где есть подозрительные изменения, проводит измерения и готовит черновые заключения. За врачом остается проверка выводов ИИ и принятие финального решения. Система также формирует персональные списки пациентов для проактивного приглашения на профилактические осмотры и помогает корректировать лечение.