«Мы не можем отречься от своих корней»: почему Орнелла Мути и её дочь решили стать россиянками

— За удивительную культуру, за удивительную красоту России, — сказала дочь Орнеллы Мути. — А еще потому, что итальянцы — те, кто учил историю, — историю не забывают и помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь в прошлом. Мы этого не забываем и очень благодарны. Да, мы подали документы на российское гражданство, но такие вещи требуют времени, поэтому мы уверены: рано или поздно это произойдет.