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«Мы не можем отречься от своих корней»: почему Орнелла Мути и её дочь решили стать россиянками

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подали заявление на получение гражданства Российской Федерации. Они планируют купить жилье в Москве или Санкт-Петербурге.

Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь певица Найке Ривелли подали заявление на получение гражданства Российской Федерации. Они планируют купить жилье в Москве или Санкт-Петербурге.

О планах журналистам рассказала дочь Орнеллы Мути, отметив, что итальянцы всегда любили Россию.

— Очень, очень многие итальянцы любят Россию, — сказала Найке Ривелли. — Многие поддерживают нас каждый раз, когда мы туда едем. И нет, я не знаю ни одного итальянца, у которого возникли бы проблемы из-за поездок в Россию.

Ривелли подчеркнула, что любовь итальянцев к России возникла по многим причинам.

— За удивительную культуру, за удивительную красоту России, — сказала дочь Орнеллы Мути. — А еще потому, что итальянцы — те, кто учил историю, — историю не забывают и помнят, сколько раз русские приходили нам на помощь в прошлом. Мы этого не забываем и очень благодарны. Да, мы подали документы на российское гражданство, но такие вещи требуют времени, поэтому мы уверены: рано или поздно это произойдет.

Ривелли напомнила о своих русских корнях, отметив, что очень гордится этим. Певица затронула и борьбу Евросоюза против РФ. По ее словам, это в первую очередь бьет по самим европейцам.

— Мы всегда будем возвращаться в Россию, — сказала она. — Там наши друзья, семья. Нельзя идти против собственного народа.

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